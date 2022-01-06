أعلن نادي الحزم قبل قليل عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ستراندبيرج يغادر الحزم بفترة الانتقالات الشتوية

وكان ستراندبيرج صاحب الـ26 عامًا انضم إلى الحزم في عام 2020 قادمًا من نادي مالمو السويدي ولعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي أبها.

وفي وقت سابق، أعلن النادي عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وذلك لـ استيفائه لكافة شروط لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة.

حزم الصمود يحصل على الكفاءة المالية

وذكر الحساب الرسمي لـ حزم الصمود عبر “تويتر” أن النادي كان ملتزمًا بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ الـ30 من سبتمبر الماضي، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

ويستعد حزم الصمود لمواجهة نادي التعاون غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.