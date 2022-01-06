عم الحزن الحضور الكثيف خلال تشييع جثمان الفنانة المصرية مها أبو عوف، خاصة زملاءها الفنانين.

فنانون في وداع مها أبو عوف:

وشُيّع بعد ظهر اليوم جثمان أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم، بالعاصمة القاهرة، وكان في وداع الفنانة جموع غفيرة من الأهل والأقارب، وعدد من نجوم الفن المصري من بينهم نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنان منير مكرم، ودنيا سمير غانم، وريهام عبد الغفور، حيث عم الحزن والوجوم على وجوه الجميع.

حزن على حسابات الفنانين بمواقع التواصل:

وحرص عدد من أصدقاء وزملاء الفنانة الرحلة على تحويل صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث كتبت الفنانة إسعاد يونس: “وداعًا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هوّن علينا ما تبقى من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب”.

وغرّد المخرج عمرو عرفة قائلا: “الحنون.. أم شريف في جنة الخلد بإذن الله.. ادعوا لها.. الفاتحة”.

صراع مع المرض:

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أن الجثمان سيشيع ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.