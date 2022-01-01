توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار ديمية خلال الساعات الـ36 القادمة على معظم مناطق المملكة وتمتد للدول المجاورة.

وقال الحصيني :متوقع أجواء شتوية باردة – إن شاء الله – خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم السبت 1443/5/28هـ وأمطار ديمية وأحيانا رعدية متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على معظم المناطق تمتد للكويت والإمارات وعُمان قد تكون غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والبحرين.

خريطة أمطار اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

تساقط الثلوج

كما يتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك، حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.