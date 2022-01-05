توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تسود أجواء باردة على معظم مناطق المملكة اليوم.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، إن منطقة جازان تشهد أجواءً معتدلة، والسماء صحوة بوجه عام عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة والجزيرة العربية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.