توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم جازان في عسير والباحة بداية من اليوم الأربعاء.

أمطار متفاوتة:

وقال الحصيني في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة مع فرصة هطول ثلوج على مرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من المملكة.

برد وغبار:

ولفت إلى أن تلك الأمطار من المتوقع أن يعقبها موجة برد ورياح مغبرة شبه قوية وستكون بدايتها من الشمالية من مساء اليوم الأربعاء 143/6/23هـ، ثم في الوسطى والغربية من الخميس 1443/6/24هـ، وفي الشرقية.

كما توقع الحصيني أن تستمر هذه الموجة 3 أيام حتى تعود الحرارة وتكون ذروتها نهاية الأسبوع حتى بداية الأسبوع القادم.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).