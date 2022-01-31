توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة تؤثر على عدة مناطق ومحافظات بالمملكة، اليوم الاثنين.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة، بدءاً من اليوم الاثنين، ويكون نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم والباحة وعسير وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء والمحمل والدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والقصيم وشمال الشرقية وشرق الشمالية، يسبقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية كذلك على منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية مساءً بسرعة 10-20 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.