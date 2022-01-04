توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، سماء صحواً عدا جنوب المملكة والجزيرة.

كما توقع الحصيني، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا مكة حيث تميل للبرودة، ومعتدلة في جازان.

وتوقع الحصيني أيضا، هطول أمطار متوقعة – إن شاء الله – على أقصى جنوب الرياض والشرقية وأجزاء من الأمارات وعُمان من خفيفة لغزيرة، وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق (جازان، نجران، شرور وصحراء الربع الخالي. كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.