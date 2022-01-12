توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء واسعة من المملكة حالة جوية ممطرة قد يصحبها تساقط لحبات البرَد، تستمر خلال الخمسة أيام المقبلة.

تفاصيل الحالة:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن الحالة الجوية الممطرة سيمتد أثرها على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجنوب حائل، كما تمتد إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين.

أمطار خفيفة إلى غزيرة:

ولفت إلى أن الأمطار ستتراوح من خفيفة إلى غزيرة فضلاً عن حبات برَد، وذلك لمدة 5 أيام اعتبارًا من يوم غد الخميس، متوقعًا أن يسبق هذه الحالة المطرية دفء، وذلك بحسب ما أظهره النموذج الأوروبي لتوقعات هطول الأمطار.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة وجازان.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية.