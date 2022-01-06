كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ بنهاية الدوام المدرسي اليوم الخميس.

طقس بارد ليلاً:

وقال الحصيني عبر تويتر إن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن الأجواء المتوقعة خلال إجازة الطلاب ستكون باردة ليلاً وباردة جداً فجراً، ومعتدلة نهاراً بدءاً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، لافتاً إلى أنه سيطرأ اليوم ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات مئوية، فتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة فجراً على معظم المناطق.

أجواء مائلة للحرارة نهاراً:

وتابع أن الأجواء ستكون خلال تلك الأيام مائلة للحرارة نهاراً لطيفة ليلاً على مكة المكرمة، وسواحل البحر الأحمر خاصة الوسطى والجنوبية منه، مبيناً أن الرياح في معظمها ستكون من خفيفة إلى متوسطة السرعة على معظم المناطق، حتى يوم الاثنين المقبل.

حالة ممطرة:

ونوه الحصيني إلى أن نماذج الطقس تشير إلى بدء حالة جوية ممطرة يوم الاثنين على أجزاء من جنوب وغرب وشمال ووسط وشرق المملكة، والبداية من المناطق الغربية بشقيها الشمالي والجنوبي ثم الأوسط، موضحاً أن الحالة الممطرة ستنتقل بعدها للمناطق الشمالية ثم الوسطى ثم الشرقية، وسيكون هناك رياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.