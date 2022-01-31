أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي على الإمارات مساء أمس الأحد.

ونددت الخارجية الأمريكية باستمرار شن الميليشيات الحوثية هجمات تهدد المدنيين.

حركة الطيران بالإمارات

وبالأمس أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي و لا يوجد تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي البلاد .

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.