أعلنت الخطوط السعودية عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلند مطلع شهر مايو 2022 المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الخطوط عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء.

مباحثات رسمية:

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.