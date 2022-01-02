أتلف فريق تابع لوكالة الاستخبارات الأفغانية زهاء 3 آلاف لتر من الخمور بصبها في مجرى مياه في العاصمة كابل، في وقت تشدد فيه سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة الخمور.

مداهمات لمصادرة الخمور في كابل

ونشرت المديرية العامة للاستخبارات التابع للوكالة تسجيلًا لعناصرها وهم يصبون الخمور المعبأة في براميل في قناة للمياه بعد مصادرتها خلال عملية دهم في العاصمة.

توقيف تجار الخمور

وقال مسؤول في الاستخبارات بالعاصمة كابل: “على المسلمين الامتناع عن تصنيع وترويج الخمور”، دون أن يكشف عن تاريخ تنفيذ عملية الدهم أو إتلاف الخمور التي تمت مصادرتها، لكن بيانًا للوكالة أكد “توقيف ثلاثة تجار خلال العملية”.