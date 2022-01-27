أعادت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي والتي قد تصل إلى 200 ألف ريال.

وقالت الوزراة يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

وأضافت أنه إذا كانت المخالفة من غير المواطن السعودي يتم إبعاده عن المملكة بعد قضاء العقوبة ولا يسمح بدخوله مجددًا إلى البلاد.

وزارة الداخلية تحدث الإجراءات

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق توكلنا لمن يأخذ الجرعة الثالثة “التعزيزية” فقط.

وأضافت الداخلية أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا للآتي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

حالات كورونا الجديدة

من جانبها كشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (4738) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4973) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8929) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (670997) حالة، تعافى منهم (622087) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (825) حالة .