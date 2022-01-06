أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي فني موسيقى رجال)، لحمَلة شهادة الثانوية العامة.

شروط وظائف وزارة الداخلية:

وبيّنت الإدارة أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف وزارة الداخلية:

وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 6/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 10/ 6/ 1443هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)