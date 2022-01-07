أعلن نادي الإبل تتويج مالك الإبل الكويتي دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس بالمركز الأول في بيرق المؤسس للون الصفر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6، فيما جاء ابن دغيثر في المركز الثاني.

منافسة عبدالله الدبوس مع ابن دغيثر:

وشهدت النسخة الحالية منافسة بين الدبوس وابن دغيثر خاصة بعد صفقة تأجير الإبل التاريخية التي بلغت قيمتها 20 مليون ريال بين الطرفين مؤخرًا.

وجاءت النتائج كما يلي:

وقف الحفلات في مهرجان الملك عبدالعزيز:

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، أعلنت اليوم عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن قرارها يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن إدارة المهرجان عملت مؤخرًا على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا” داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.