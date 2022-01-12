حذر الدفاع المدني أولياء الأمور، من عدم مراقبة أطفالهم أثناء التنزه، مطالبًا بعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.

#لسلامتك ..

أثناء التنزه يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه. pic.twitter.com/ZuOulxra1X

— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 12, 2022

فيديو تحذيري من الدفاع المدني:

ونشر الدفاع المدني فيديو تحذيريًّا له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلّق عليه بالقول: “أثناء التنزه يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه”.

أمطار وسيول:

وجاءت تحذيرات الدفاع المدني نتيجة تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق المملكة لفترات طويلة وخلال عدة أيام متعاقبة، الأمر الذي جعل السيول تجري في عدم مناطق، وكذلك وجود عدد كبير من البحيرات وتجمعات المياه، والتي قد تشكل خطرًا للجميع بمن فيهم الأطفال.