عاود الدولار الأميركي صعوده نحو أعلى مستوى في 14 شهراً الذي بلغه مؤخراً، إذ عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في مارس.

وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي في ديسمبر، أن المسؤولين ناقشوا تقليص إجمالي حيازات البنك بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا بهدف مواجهة التضخم.

ارتفاع مؤشر الدولار:

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات 0.2% إلى 96.393، قرب مستواه المرتفع الذي بلغه في نوفمبر عند 96.938.

وانخفض الدولار الأسترالي بأكثر من 1% إلى 0.7146 دولار من 0.7273 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3507 دولار بعد أن تراجع خلال الليل من 1.3599 دولار، وهو أعلى مستوياته في شهرين تقريبا بعد صدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي.

ويحوم اليورو دون تغيير حول 1.13 دولار، متمسكا بمنتصف نطاق التداولات التي يتحرك فيها منذ منتصف نوفمبر.