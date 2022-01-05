قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، إقالة رأفت عبدالجواد من منصب الرئيس التنفيذي بالنادي مع تكليف محمد الديني للعمل كرئيس تنفيذي للنادي خلال الفترة المقبلة.

سبب تكليف الديني في الأهلي:

وأوضح النفيعي أن قرار تكليف الديني جاء ضمن مساعي النادي للعمل وفق إستراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الرياضة سعيًا للارتقاء بكافة إدارات وقطاعات النادي وتطوير منظومة الحوكمة بها.

ويمر النادي الأهلي بفترة صعبة من الناحيتين الفنية والإدارية، حيث يتواجد الراقي في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 15 نقطة.

الراقي يُعاني:

وكان الراقي خسر من نادي الشباب يوم السبت الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.