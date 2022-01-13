يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحسين نتائجه أمام نظيره الاتحاد، وتحقيق الفوز مباراتهما المرتقبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يُعاني ضد الاتحاد

ويُعاني الفريق الريداوي من تراجع النتائج أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في آخر 6 مباريات جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الاتحاد مرتين، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات، فيما غاب عن هز الشباك خلال مواجهتين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الرائد ضد الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.