يبحث كثير من الناس على طريقة معينة تجعل الراتب الشهري يغطي نفقاتهم، ليعيشوا بطريقة متوازنة بين المصروفات الأساسية والادخار.

نصائح للتوفير من الراتب

هناك عدة نصائح يمكن من خلال الالتزام بها التوفير من الراتب الشهري وجعله يتوفق على النفقات أحيانا والادخار كذلك، وهي:

تجهيز وكتابة خطة ورقية تحتوي على الميزانية الشهرية تشتمل على كل المصروفات الثابتة والإضافية والطارئة، مع الالتزام بهذه الخطة

تدوين جميع المصروفات خلال الشّهر مهما كانت قيمتها أو طبيعتها، وذلك لمعرفة كيف تمّ توزيع الراتب والمساعجة في مقارنة الشهور المختلفة لمعرفة مدى نجاح الخطة من عدمه.

تطبيق هذه الخطّة على جميع أفراد الأسرة، للعمل على سهولة وإدارة الوضع المالي في المنزل، ومراقبة الراتب منذ استلامه حتى نهاية الشهر.

إيداع الراتب اليوم

يذكر أن البنوك والمصارف، بدأت قبل قليل، إيداع راتب شهر يناير والعلاوة السنوية، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

تتبع النفقات:

وينصح الخبراء بتتبع النفقات؛ حيث إن كثيرًا من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.