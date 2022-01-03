شكّلت منطقة ” بوليفارد رياض سيتي” عبر متاجرها نقطة مركزية تجمع كافة متاجر العطور في منطقة سكوير2، التي تنتشر بين جنباتها رائحة الحطب والعطور المخصصة لأجواء الشتاء، لتستقطب المهتمين بالروائح المميزة. ولقي عطر “الشتاء” رواجًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من الزوار لتجربته، حيث تعتمد قاعدة رائحته على الحطب، أبرز أيقونات الشتاء في المجتمع السعودي، وقد جذبَ العطر اهتمام وزوار الموسم من مختلف دول العالم.

صحراء السعودية:

إلى جانب عطر “الشتاء”، لقي عطر “صحراء السعودية” إقبالًا واسعًا، فكان أحد أكثر العطور مبيعًا، حيث استُوحيت قاعدة رائحته من صحاري المملكة، كما يتميز تصميمه بلون بنفسجي يعكس ربيع صحراء السعودية الذي تركز روائحه على: الخزامى، النفل، العنبر، الهيل، الجلود، ولقي العطر رواجًا واسعًا لدى المهتمين بروائح العطور المميزة من زوار الموسم الخليجيين.

بوليفارد رياض سيتي:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم: أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.