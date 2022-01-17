شهدت محافظة طريف مع ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين ، تساقط ثلوج ورذاذًا متجمدًا، وسط تدنٍّ في درجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة.
ثلوج طريف الان وعد الشمال ١٤/٦/١٤٤٣ جمادى ثاني ١٧/١/٢٠٢٢ يناير 🌨️🌨️🌨️ pic.twitter.com/PNGdmHR4l2
— أبو وسم (@wsm77537003) January 16, 2022
ووثقت مقاطع فيديو على موقع تويتر هطول أمطار خفيفة وثلوج مساء الأحد وليلة الإثنين على غالبية أنحاء المحافظة.
طريف الان ثلوج ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/5p25R6BgM7
— آسامةِ (@__OS19) January 16, 2022
توقعات الأرصاد:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة حالة من البرد القارس في معظم المناطق؛ بسبب ظاهرة طالع النعائم وتساقط حبات البرد والمطر على الباحة وعسير والشرقية وجنوب الرياض، بالإضافة إلى سقوط أمطار وهطل ثلجي على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك.
بداية تساقط #الثلوج مابين #القريات وبين #طريف #الحدود_الشمالية عبر خبير #الفقع. pic.twitter.com/Ps1VSLPO1H
— د.مطيران النمس (@alnems4411) January 16, 2022
ثلوج طريف لأن 16/01/2022 pic.twitter.com/apOoU8GffS
— ماجد (@majid_527) January 16, 2022
بداية تساقط الثلوج في #طريف #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/dUmXCZS5yY
— متابع (@fn4xgKKIXOcZs6G) January 16, 2022
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