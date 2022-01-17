شهدت محافظة طريف مع ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين ، تساقط ثلوج ورذاذًا متجمدًا، وسط تدنٍّ في درجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة.

ثلوج طريف الان وعد الشمال ١٤/٦/١٤٤٣ جمادى ثاني ١٧/١/٢٠٢٢ يناير 🌨️🌨️🌨️ pic.twitter.com/PNGdmHR4l2

— أبو وسم (@wsm77537003) January 16, 2022

ووثقت مقاطع فيديو على موقع تويتر هطول أمطار خفيفة وثلوج مساء الأحد وليلة الإثنين على غالبية أنحاء المحافظة.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة حالة من البرد القارس في معظم المناطق؛ بسبب ظاهرة طالع النعائم وتساقط حبات البرد والمطر على الباحة وعسير والشرقية وجنوب الرياض، بالإضافة إلى سقوط أمطار وهطل ثلجي على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك.