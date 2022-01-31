كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، سر تسمية شهر فبراير بشهر شباط، مشيرًا إلى أنه الشهر الأوحد الذي يتكون من 28 أو 29 يومًا، فهو المفصل بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة.

غداً الثلاثاء :

أول شهر فبراير

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 31, 2022

شباط أبرد فصول السنة:

وقال الزعاق، في مقطع فيديو على حسابه بتويتر: إن شهر فبراير هو أبرد مواسم السنة ويدعى شباط وهي لفظة سريانية تعني الصوب والجلد والشدة، لأن فبراير شديد في رياحه ويجلد ببرده، ولذك يقولون: “شباط ميبس العصيد على المسواط”.

وأضاف: “فبراير يسمى في العراق وبلاد الشام بشهر شباط، وفيفري في تونس والجزائر، وهي كلمة فرنسية، وفبراير مأخوذة من كلمة فيبروس آلهة النقاء عند الرومان”، لافتًا إلى أنه أول شهر فبراير أو شباط، يكون موسم بذرة الست، وهي 6 أيام وهي الأيام الست الصالحة لزراعة كل شيء.

وتابع: “وفي أوسطه يقع موسم عقرب الدم، لأن بردها يدمي ولا يقتل، وفي نهايته تبدأ تتشكل السحب الصيفية، والعامة يسمونها بالمراويح، والبعض يسميها بالسرّايات، وهو موسم الأجواء المتضادة حر وبرد وغبار وصفاء”.

طقس آخر أيام يناير:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لآخر يوم في شهر يناير، أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية كذلك على منطقة تبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، تتحول إلى جنوبية شرقية مساءً بسرعة 10- 20 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.