قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن يوم أمس الأحد انتصف موسم الشبط، واليوم الاثنين هو أول شباط الثاني “البلدة”، وبرده أخف من الأول.

من خلال القمر كان العرب القدماء يعرفون متى بداية ونهاية الحر والبرد، كيف؟

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق#السعودية #نشرة_الرابعة@dralzaaq pic.twitter.com/fk1TgZB4fr

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 23, 2022

وعن موعد اعتدال الأجواء وتوديع موسم البرد الشديد قال الزعاق: “بعد 13 يومًا نودع موسم شدة البرد، ويحل الاعتدال بما يسمى العقارب”.

وأضاف د. خالد الزعاق أن موسم العقارب لا يخلو من لسعات برد خاطفة.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الوسطى.