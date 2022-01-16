توقع خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن تتعرض المملكة لـ موجة باردة شديدة تبدأ من الليلة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتشتد يوم الثلاثاء والخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن هذه الموجة من الغرائب.

هالأسبوع تدحملوا زين :

موجة باردة أمارتها تبدأ من الليلة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتشتد يوم الثلاثاء والخميس والجمعة

وهذه الموجة من الغرائب فمصدها أروبي

ومن المتوقع أن يمتد لسان ثلجها لينال مرتفعات #تبوك #المعظم #الديسة مساء الاثنين

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 16, 2022

موجه باردة أوروبية

وقال الزعاق، في مقطع فيديو بثه على صفحته بتويتر،: “هذا الأسبوع تدحملوا زين.. موجة باردة أمارتها تبدأ من الليلة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتشتد يوم الثلاثاء والخميس والجمعة.. وهذه الموجة من الغرائب فمصدرها أوروبي”.

وأضاف أنه من المتوقع أن يمتد لسان ثلجها لينال مرتفعات تبوك مساء الاثنين.

عصور متباينة لشبه الجزيرة

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أن الجزيرة العربية تفرض نفسها على تاريخ العالم أجمع فهي معمل جيولوجي ومتكشف تاريخي وجغرافي وبشري للتغيرات المناخية والبشرية العالمية، مشيرًا إلى أن شبه الجزيرة مرت على عصور عدة ومتباينة كعصر الجليد وعصر السافانا وعصر الأمطار الموسمية وعصر التصحر الذي نعيش فيه الآن.

لافتًا إلى أن شبه الجزيرة تقع في منطقة الملتقيات الضغطية العالمية كالمنخفض الهندي في حال الصيف، والمرتفع السيبيري في حال الشتاء والمنخفض الإفريقي في الفترات الانتقالية فهذه الأرض أخذت من كل علم بطرف.