قال خبير الأرصاد الجوية إن نهاية شهر جمادى الآخرة يحمل السرور للحيوانات والنباتات والحشرات والزواحف، حيث تنكسر الموجة الباردة.

علاقة جمادى الآخرة بالطبيعة

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر، إن جمادى الآخرة يكون في أوله الشمس في أقرب نقطة للأرض وهو ما يعرف بالحضيض الأرضي، وفي أوسطه يكون موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على اتجاه وهو ما يعرف بشباط ويقولون عنه شباط ماله رباط كما يقولون.

وأضاف أن في آخره تنكسر حدة البرودة ويدب السرور على الحيوانات والحشرات والنباتات والزواحف.

الأشهر العربية المؤنثة

وأوضح خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، أن جميع الأشهر العربية مُذكرة ماعدا شهرين: هما جمادى الأولى وجمادى الآخرة، فهما مؤنثان، وسُمي جمادى لأن الماء يتجمد فيه فهو يقع في شدة الشتاء.