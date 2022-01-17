توقع خبير الفلك والطقس الدكتور خالد الزعاق، أن تكون الفرصة مواتية لتشكل موجة ثلجية على بعض المناطق.

مازالت الفرصة مواتية :

لتشكل موجة ثلجية من مساء يوم الاثنين على مرتفعات #تبوك وجنوبها نواحي الحرة جهة العنبة وعين الأخضر والبيضاء ورحيب والبديعة وجبل شيبان وجبل وتر

والمعظم

وإذا تحققت فتعتبر من الغرائب لإمتداد لسانها ونيلها من الأراضي المنبسطة

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 16, 2022

موجة ثلجية:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الأحد: إن فرصة تشكل الموجة الثلجية متوقعة بدءًا من مساء اليوم الاثنين على مرتفعات تبوك وجنوبها نواحي الحرة جهة العنبة وعين الأخضر والبيضاء ورحيب والبديعة وجبل شيبان وجبل وتر والمعظم.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة الآن حالة من البرد القارس في معظم المناطق بسبب ظاهرة طالع النعائم وتساقط حبات البرد والمطر على الباحة وعسير والشرقية وجنوب الرياض، بالإضافة إلى سقوط أمطار وهطل ثلجي على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك.