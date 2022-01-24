قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه إذا أُمطرت الأرض من سهيل إلى نهاية الشبط فإن هذه الأمطار تنبت الربيع الشتوي الحوى البسباس النفل الروض، في حين إذا أُمطرت الأرض من العقارب إلى نهاية التويبع فإن هذه الأمطار تنبت الربيع الصيفي السبط الثمام الشيح القيصوم.

1-إذا أمطرت الارض :

من سهيل إلى نهاية الشبط

فإن هذه الأمطار تنبت الربيع الشتوي

الحوى البسباس النفل الروض

2-وإذا أمطرت الأرض :

من العقارب إلى نهاية التويبع

فإن هذه الأمطار تنبت الربيع الصيفي

السبط الثمام الشيح القيصوم

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 24, 2022

مصادر مياه الأمطار

وأضاف الزعاق، أن السنة تسمى ربيعية إذا أُمطرنا بـ 6 أمطار سيلية طوال سهيل والوسم والمربعانية والشبط، وإذا كانت أقل كانت سنة شبه ربيعية، وإذا لم نمطر كانت سنة مجدبة، مشيرًا إلى أن المطر يكون من سبتمبر إلى أبريل، والمطر التي تنبت الأرض به يسمى بالغيث، وأول المطر يسمى بـ الطش، وقطيراته الأولى تسمى الرش.

وأشار إلى أن العامة حين يرحبون بشخص عزيز عليهم يقولون : هلا بالطش والرش والبعض يضيف إليها “والبيض المفقش” وفي الخليج يضيفون “وماي الورد بالغرش”

وتابع خبير الأرصاد الجوية: “الأمطار تردنا من 3 مصادر، من هضبة البحيرات حيث تصدر لنا المنخفض الإفريقي، ويبدأ تأثيره من منتصف الجزيرة العربية، وإذا صادف برودة في طبقات الجو العليا فإننا نمطر بأمطار ديمية”، لافتًا إلى أن المصدر الثاني يأتي من تخريجات بحرية من البحر الأحمر، وهو عادة يؤثر على الشريط الساحلي الغربي.

وأوضح الزعاق أن المصدر الثالث لمياه الأمطار، وهو نادرًا ما يحدث، فيأتي من بحر العرب وإذا حدث فإننا نمطر بأمطار غزيرة، وهذه الأمطار تمتد من منتصف سبتمبر إلى يونيو.