أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض خلال اليومين الماضيين 6- 7 يناير الجاري، “مسرحية ليلة الألعاب الارتجالية” في منطقة بوليفارد رياض سيتي من قبل فرقة الستاند أب كوميدي، التي تبدأ مساء اليوم عرضًا جديدًا في ذات المنطقة من خلال فعاليتها المنتظرة “بيت الكوميديا”.

عروض كوميدية ارتجالية:

وتمثلت عناصر فعالية “مسرحية ليلة الألعاب الارتجالية” في مجموعة من العروض الكوميدية الارتجالية التي تحكم الجمهور في أحداثها التي نفذها ممثلو الستاند أب كوميدي في واحدة من أبرز الفعاليات الكوميدية التي أضافت وهجًا على الجمهور بمختلف فئاته العمرية والاجتماعية، لما احتوته من مشاهد ترفيهية متنوعة تكونت من ست فقرات كوميدية معتمدة على الارتجال بين الفريقين اللذين يمثلان عددًا من السيناريوهات التي يختارها الجمهور.

واعتمد الممثلون في عرضهم على عدد من المشاهد التي ساعدت في إمتاع الجمهور من خلال بث روح الدعابة، وإضفاء أجواء من التنافس والحماس والشغف الذي وجد تفاعلًا استثنائيًّا من الحضور، مما أوجد تواصلًا كبيرًا بين المشاهدين والمسرح.

وقدم العرض الارتجالي في بوليفارد رياض سيتي عدة فنانين، هم: محمد القحطاني، إبراهيم الحجاج، هاشم هوساوي، فايز الشمراني، خالد عمر، مهدي الناصر، محمد هلال، إضافةً إلى الجمهور الذي يعد عنصرًا فاعلًا في أحداث الفعالية.

وفي الوقت الذي أقامت فيه فرقة الستاند أب كوميدي عرضها المسرحي خلال اليومين الماضيين على خشبة مسرح محمد العلي، تبدأ اليوم السبت 8 يناير في تقديم عرض جديد بعنوان “بيت الكوميديا” على المسرح نفسه بفعالية كوميدية جديدة ضمن الفعاليات المستمرة بموسم الرياض هذا العام.