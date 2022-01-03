رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك لعنايتهم بميزانية الرئاسة والتي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة رعاها الله بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

رعاية جليلة:

وأكد الرئيس العام أن ما يحظى به المسجد الحرام والمسجد النبوي من رعاية جليلة ودعم مستمر يجسد الحرص والعناية والاهتمام من ولاة الأمر بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل راحة وطمأنينة.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل- أن يوفق الجهود المستمرة من قبل ولاة أمر هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.