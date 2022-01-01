ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة شكر وعرفان لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي في مقر القيادة الجنوبية.

الرئيس العام يشيد برجال الأمن قائلا:

يارجال الأمن يافخر الوطن

يالعيون الساهرة في كل حين. #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/orClyBhntp — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) January 1, 2022

وقدم الشيخ السديس عبر الاتصال المرئي الشكر لجنودنا البواسل أفرادًا وضباطًا على ما يقومون به من تضحيات تجاه دينهم ووطنهم، وأنهم يذودون عن دينهم ووطنهم.

دروس عظيمة دفاعًا عن الوطن:

كما أكد بأن الجنود البواسل يقدمون درسًا عظيمًا في الدفاع عن الدين والوطن من خلال ما يقومون به من عملٍ عظيم، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله».

كان برفقة الشيخ السديس، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، المستشار بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، وسعادة قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد العمري وعدد من القيادات العسكرية.

وفي ختام كلمته دعا معاليه لجنودنا البواسل بأن ينصرهم على أعداء الدين، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم.