أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جهود منسوبي الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالحد الجنوبي ودورهم الفاعل في تنمية الجانب المعنوي وتقوية الوازع الديني لدى الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي.

جرى ذلك بحضور المستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، ومدير فرع الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العميد فائز بن سلمان الجهني، ومدير فرع الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العقيد حميدان بن سليمان الصالحي، ومدير إدارة عمليات الشؤون الدينية بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة العقيد الركن عبدالرحمن بن صالح القرزعي، ومدير قسم الشؤون الدينية بمعهد طيران القوات البرية الرائد أنس بن إبراهيم العواجي، وضابط الحماية مساعد عبدالكريم السديس.

دور فاعل:

وأشار السديس إلى الدور الفاعل للشؤون الدينية في رفع المعنويات وتعزيز عامل الدين الإسلامي الذي يدعو إلى توحيد الله تعالى، وتوحيد الصفوف، للمضي قدمًا نحو مزيد من النجاحات التي تحرزها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أيدي جنودها البواسل على الحد الجنوبي.

وأثنى على ما تقدمه الشؤون الدينية من برامج ونشاطات ومبادرات نوعية أسهمت في تحقيق أهدافها نحو التوعية الدينية الإسلامية لدى مختلف القائمين على منظومة حماية الوطن من منسوبي القوات المسلحة.

وفي الختام كرم السديس منسوبي الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالحد الجنوبي.