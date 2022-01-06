أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مكتبة المسجد النبوي في العهد السعودي لها دور كبير في حفظ ونشر التراث الإسلامي والمحافظة عليه ، جاء ذلك خلال تسلم معاليه لكتاب يحتوي أنفس وأكثر المخطوطات ندرة بالمسجد النبوي حمل عنوان ” مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر ” .

الكتاب يحوي أندر المخطوطات

وأوضح معاليه أن مكتبات المسجد الحرام والمسجد النبوي لها فضل في حفظ النوادر من الكتب والمخطوطات التي تحمل فكر حقب من الأزمنة حملت أفكار تنويرية وتطويرية ونفائس دينية واجتماعية كان لها دور في حفظ المعرفة .

وبين معالي الرئيس العام أن كتاب “مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر” هو خلاصة لما تحويه المكتبة من نفائس ونوادر ويسهل على الباحثين بالمختصر ، فبارك الله للباحث الذي جمع ما تحويه هذه المكتبة المباركة وجزاه الله من الخير الكثير .