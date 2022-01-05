قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء في وفاة عضو هيئة كبار العلماء وكبير المدرسين بالمسجد الحرام معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان إلى القيادة الرشيدة والعلماء والقضاة والأمة الإسلامية وأبنائه الكرام.

وقال السديس: “لقد فقدت الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ اللحيدان عالمًا من علمائها الأجلاء الذين اشتهروا بالتواضع وحسن الخلق، والإخلاص في العمل، والوفاء في إتمام الدين وحسن النصح والتوجيه والإفتاء”.

أبرز العلماء في المملكة:

وأضاف الدكتور السديس أنه بمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى الأمة الإسلامية معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، سائلًا الله- عز وجل- أن يرحم الفقيد وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر السلوان.

يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان يعد من أبرز العلماء في المملكة العربية السعودية، حيث شغل عدة مناصب من أهمها رئيس المحكمة الكبرى، ورئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، ويعد من أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء، وكبير المدرسين بالمسجد الحرام.