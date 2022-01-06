قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن المملكة، خفضت سعر البيع الرسمي لشهر فبراير لجميع درجات النفط الخام التي تبيعها إلى آسيا بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.

سعر البيع الرسمي:

وأضافت المصادر أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لشهر فبراير للخام العربي الخفيف عند علاوة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق، بحسب العربية.

وكانت أرامكو السعودية أشارت الشهر الماضي، بأنها رفعت سعر البيع الرسمي لخام النفط العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر.

كما حددت الشركة، سعر بيع الخام إلى شمال غربي أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.