قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة تخطط لطرح ما يصل إلى ثلاث رخص للتعدين في مزايدات في 2022، بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تُقدر مكامن للزنك والنحاس بحوالي 26 مليون طن.

تسريع الاستثمار:

وسيجري منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في يناير 2021 ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف “الخنيقية ستكون الأولى”، مضيفاً أن عملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني.

6 أشهر:

وقال الخريف، الذي كان يتحدث في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، إن عملية الطرح، بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق، ستستغرق حوالي ستة أشهر.

وأضاف أن رخصتين لموقعين آخرين سيجري أيضا طرحهما.

وتقدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بحوالي خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).