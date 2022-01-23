وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8,7 كم، والذي يشكل أهمية حيوية لـ4,000,000 مستفيد، حيث يعد شريانًا رئيسًا بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى، وذلك للحد من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه، وامتدادًا لدعم البرنامج للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

هدف تأهيل طريق عقبة هيجة العبد

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد إلى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الآمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرص عمل، ويخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية، ويأتي هذا المشروع الهام في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية له، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الإسفلت وترديها.

الافتقاد لعناصر السلامة المرورية

ويفتقر طريق عقبة هيجة العبد – الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر – إلى عناصر السلامة المرورية، مثل الحواجز الخرسانية لحماية المركبات وانهيار لأجزاء من طبقات الرصف للطريق، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق، والذي يؤدي لانهياره وإضافة عوامل السلامة الأخرى من علامات إرشادية وتحذيرية.

جهود السعودية متواصلة

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 204 مشروعات ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.