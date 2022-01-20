أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، أن ‏‏اعتراف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات هو عمل إرهابي.

عمل إرهابي متعمد:

وأضاف آل جابر في تغريدات له على موقع تويتر، أن اعتراف ميليشيا الحوثي هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط في استهداف المنشآت المدنية في السعودية وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابية ينفذونها، مشيرًا إلى أن ‏هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة وبأسلحة إيرانية ضد الأهداف المدنية (أحياء سكنية، مطارات مدنية، منشآت اقتصادية…) تستوجب محاسبتها.

محاسبة دولية:

كما دعا السفير، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على الاعتداءات والجرائم الإرهابية، وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.‏‎

وكانت دول عربية وغربية ومنظمات دولية قد دانت الهجوم الحوثي على مطار أبوظبي ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.