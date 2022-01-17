كشف السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، أنه انضم لتعلم اللغة العربية ضمن المبادرة المُقدمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأعضاء السلك الدبلوماسي المُعتمدين في المملكة.

تحديد مستوى:

وقال إيواي: إنه توجه إلى مقر الندوة لاختبار تحديد المستوى، متمنيًا أن تقوي تلك الخطوة قدراته في اللغة العربية من خلال هذه المشاركة.

احتفالية لغة الضاد:

وكان السفير الياباني قد شارك مؤخرًا في لقاء احتفالي بلغة الضاد في نادي المنطقة الشرقية الأدبي، حيث نوه إلى أن رحلة تعلمه للغة العربية بدأت منذ تخرجه في الجامعة والتحاقه بالعمل في الخارجية اليابانية.