انتهت، منذ قليل، مباراة السنغال ضد الرأس الأخضر على ملعب “كويكونج ستاديوم”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بفوز أسود التيرانجا بهدفين دون رد.

تعادل السنغال ضد الرأس الأخضر:

وبدأت مباراة السنغال ضد الرأس الأخضر بشكل سريع، حيث ضغط أسود التيرانجا بقوة، وأطلق ساديو ماني تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها ارتدت من القائم الأيسر.

واستمر ضغط منتخب السنغال الأول لكرة القدم لتسجيل هدف مبكر، ومنح الحكم باتريك أندرادي البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على بابا جويي عند الدقيقة 19 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليُكمل الرأس الأخضر المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح لاعبو الرأس الأخضر في الحد من خطورة أسود التيرانجا، وحافظوا على نظافة الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ماني وديانج يهزان الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، منح الحكم البطاقة الحمراء للاعب فوزينا دياز عند الدقيقة 53، لتدخله العنيف مع ماني، ليستكمل الرأس الأخضر المباراة بـ9 لاعبين فقط، وتمكن ساديو ماني من هز الشباك من تسديدة قوية عند الدقيقة 64.

وغادر ماني للإصابة عند الدقيقة 68، وشارك بامبا ديانج بدلًا منه، لينجح اللاعب البديل في تسجيل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السنغال، في انتظار الفائز من مباراة مالي وغينيا الاستوائية لمواجهته في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.