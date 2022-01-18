نجح منتخبا السنغال وغينيا في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عن المجموعة الثانية.

تعادل السنغال ضد مالاوي:

وانتهت، منذ قليل، مباراة السنغال ضد مالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ولم يظهر أسود التيرانجا بالمستوى المتوقع طوال أحداث اللقاء.

وكان النجم ساديو ماني هو مصدر الخطورة الوحيد، وأضاع فرصة هز الشباك مبكرًا، ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر منتخب السنغال بشكل أفضل وسيطر على اللعب، إلا أن تسرع اللاعبين حرمهم من التسجيل.

غينيا تخسر ضد زيمبابوي وتخطف التأهل:

على الجانب الآخر، نجح منتخب غينيا الأول لكرة القدم في الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب “أحمدو أهيدج”، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافيًا لتأهله إلى الدور التالي.

وتمكن كنوليدج موسونا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26، قبل أن يسجل كوداكواشي الهدف الثاني عند الدقيقة 43، ونجح نابي كيتا في تقليص الفارق عند الدقيقة 49.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد نهاية مرحلة المجموعات، كالتالي؛ منتخب السنغال الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة عن غينيا، ليتأهلا سويًّا إلى دور الـ16، ثم مالاوي برصيد 4 نقاط، ويتذيل زيمبابوي الترتيب بـ3 نقاط.