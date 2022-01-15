نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في تحقيق فوز مهم على حساب الحزم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د44' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق عمر السومة
الأهلي 1 × 0 الحزم#الأهلي_الحزم#قنوات_SSC pic.twitter.com/r1mdVFfgt3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2022
السومة يُعيد الأهلي لطريق الانتصارات:
وسجل السومة هدف التقدم للراقي في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة.
وفي الشوط الثاني، حاول الحزم العودة في المباراة وسجل هدفًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
الراقي يفوز بعد 5 مباريات بدون انتصارات:
ولم يحدث أي جديد في المباراة، ليُصبح رصيد الراقي 19 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب.
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