نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في تحقيق فوز مهم على حساب الحزم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د44' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق عمر السومة

الأهلي 1 × 0 الحزم#الأهلي_الحزم#قنوات_SSC pic.twitter.com/r1mdVFfgt3

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2022

السومة يُعيد الأهلي لطريق الانتصارات:

وسجل السومة هدف التقدم للراقي في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، حاول الحزم العودة في المباراة وسجل هدفًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.