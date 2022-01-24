أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارًا بتعيين أحمد بن علي السويلم رئيسًا تنفيذيًّا للمركز.

مسيرة كبيرة:

وكان أحمد السويلم قد شغل مناصب قيادية عدة قبل توليه الرئاسة التنفيذية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إذ كان السويلم الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري، والأمين العام لغرفة الرياض، والمدير المالي التنفيذي في بنك الخليج الدولي، إضافة إلى شغله مناصب مختلفة منها عمله كمستشار لمعالي وزير التجارة في المملكة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي للرقابة المالية في البنك السعودي للاستثمار.

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء 20 شوال 1442 هـ الموافق 1 يونيو 2021 م -بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.

هدف المركز:

كما سيسعى المركز إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع، والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي.

يُذكر أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.