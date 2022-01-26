وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات اليوم في زيارة رسمية يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إضافة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الذى وصل إلى أبوظبي يوم أمس.

قمة رباعية

وتأتي هذه المباحثات بعد أيام من استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية عدة مواقع مدنية في الإمارات بالهجمات الإرهابية كما تأتي لبحث التعاون في مجال الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية.

تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية

وأكد الرئيس المصري خلال لقائه اليوم في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.