يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ضد الفتح، وتحقيق الفوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يستهدف الحفاظ على نظافة الشباك

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الحفاظ على نظافة الشباك خلال آخر 4 مباريات خاضها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في عدم استقبال أي هدف خلال 6 مواجهات.

ولم يحافظ الليوث على نظافة الشباك في آخر 10 مباريات ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، واستقبل خلالهم 12 هدفًا، وتعود آخر مرة حافظ على نظافة شباكه إلى أكتوبر 2016، ما يحفزه لعدم استقبال أهداف في مباراتهما المقبلة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفتح، مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.