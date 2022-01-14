يسعى الشباب لمواصلة تألقه خارج ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الاتفاق.

الشباب لم يخسر خارج ملعبه آخر 5 مباريات

ويسير الليوث بشكل مميز هذا الموسم، حيث إنه لم يتعرض للخسارة في آخر 5 مباريات خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح للوصول إلى المباراة السادسة اليوم.

وفي حالة تجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للخسارة اليوم، ستكون هذه المرة الأولى التي يحقق فيها هذه السلسلة منذ أن حققها خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مارس 2021.

الاتفاق يواجه الليوث اليوم

ويلعب الاتفاق ضد الشباب، مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.