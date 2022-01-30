أعلن نادي الشباب قبل قليل عن تعاقده مع المدافع البرازيلي إياغو سانتوس قادمًا من نادي التعاون، قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية في السعودية.

إياغو سانتوس يدعم دفاع الشباب

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر “تويتر” أن إدارة النادي برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا مع سانتوس لمدة عامين ونصف لتدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول.

ويأتي هذا بعد إعلان النادي عن رحيل مدافعه أحمد شراحيلي الذي انضم إلى الاتحاد حتى عام 2025.

سوق انتقالات جيد لـ الشباب

وكان الشباب تعاقد بالأمس مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو على سبيل الإعارة من الهلال وحتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لنادي الهلال.