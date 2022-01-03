ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بمستوى مميز خلال منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الشباب يتألق:

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة مع نهاية الدور الأول، كما أنه يتصدر قائمة الأقوى هجوميًّا برصيد 30 هدفًا.

ويُعد الليوث الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 8 مباريات، ويملك في صفوفه هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، النيجيري أوديون إيغالو برصيد 11 هدفًا، كما أن نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا الأكثر تمريرًا.

الليوث يستعد لمواجهة أبها:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الليوث لمواصلة التألق مع بداية منافسات الدور الثاني، أملًا في تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.