أكد الإعلامي محمد الشيخي أن النادي الأهلي يحتاج إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، من أجل العودة إلى المنافسة مرة أخرى.

الأهلي لم يستفد من الأخطاء:

وتحدث محمد الشيخي عن الراقي، قائلًا: “أرى بأن الأهلي لم يستفد من أخطاء الماضي، من حيث نوعية الصفقات التي أبرمتها إدارته والتي لا تواكب الطموحان، بجانب احتياج الفريق للاعبين في مراكز أخرى”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج المنصة مع محمد البكيري عبر إذاعة ألف ألف: “الأهلي يشبه السيارة الفارهة التي يقودها سائق مرتبك، فالملكي يجب أن يتوازى مع أقرانه من الأندية من حيث جودة الصفقات التي تبرمها إدارته.

وأضاف محمد الشيخي قائلًا: “الراقي خارج إطار المنافسة نعم، ولكنه في مرحلة بناء، وذلك يحتاج إلى صفقات نوعية تعيده للواجهة تدريجيًّا، إذا ما رأينا تعاقدت الأندية القريبة منه في الترتيب كالتعاون مثلًا”.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بعد تعادله مع ضمك في الجولة الماضية.