أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، أنه تم بفضل الله، إعطاء أكثر من (51,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، حتى الآن في كافة مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويمكن التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي: http://onelink.to/yjc3nj

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (262) حالة تعافٍّ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,115) حالة ولله الحمد.